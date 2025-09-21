Украинцы, проживающие за рубежом, рискуют потерять пенсионные выплаты, если не придерживаются определенных правил. На что стоит обратить внимание, чтобы сохранить право на пенсию, читайте далее.

Как сохранить украинскую пенсию за рубежом?

Ключевое требование для тех, кто живет за границей или на временно оккупированных территориях это ежегодная физическая идентификация до 31 декабря. Без нее пенсионные выплаты могут быть приостановлены, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Пройти идентификацию можно двумя способами: через вебпортал ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи или через видеоконференцию с представителем фонда.

Обратите внимание! Наличие пенсионного договора между Украиной и страной пребывания не влияет на начисление. Дело в том, что эти пенсионные выплаты осуществляет Украина.

Как оформить украинскую пенсию в другой стране?

Украинцы, которые достигли пенсионного возраста за рубежом, могут подать заявление на пенсию дистанционно учитывая следующие требования указанные на сайте ПФУ:

Авторизоваться на вебпортале ПФУ через КЭП. Перейти в раздел "О пенсионном обеспечении". Выбрать услугу "Заявление о назначении пенсии". Заполнить форму и прикрепить скан-копии необходимых документов.

Интересно! Пенсию можно получать на счет в любом украинском банке или международным почтовым переводом через Укрпочту.

