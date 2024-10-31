Кто из пенсионеров сможет увеличить свою пенсию почти на 1000 гривен в ноябре
Источник:ПФУ
Украинским пенсионерам предоставляются разного рода надбавки и доплаты к пенсии. В частности, некоторые лица имеют право на специальную помощь из-за ухудшенного состояния здоровья.
При каких условиях предоставляется доплата к пенсии по состоянию здоровья
Как сообщает ПФУ, часть пенсионеров имеет прав на специальную доплату. Речь идет о гражданах, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.
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Обратите внимание! Предоставление такой доплаты предусмотрено Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц" и соответствующим решением правительства.
Для получения такой доплаты лицо должно соответствовать следующим критериям:
- быть старше 80 лет;
- иметь пенсию по возрасту;
- нуждаться в уходе от посторонних лиц (в частности, от социальных работников).
Эта доплата рассчитывается как 40% от определенного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Соответственно, по состоянию на сейчас, она составляет – 944 гривны.
Чтобы получить такую помощь пенсионер должен самостоятельно обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и подтверждающими документами.
Заметьте! Такая доплата предоставляется гражданам, живущим в одиночестве.