Чтобы пенсия была 6 тысяч гривен: сколько надо зарабатывать уже сегодня

Размер пенсионных выплат напрямую связан с заработной платой, которую человек получал на протяжении своей работы. То есть, чтобы обеспечить себе пенсию в 6 тысяч гривен, необходимо постараться уже сегодня.

Как получить пенсию в размере 6 тысяч гривен

По состоянию на сегодня средняя пенсия в Украине достигла 5 816 гривен. Впрочем, чтобы выйти на пенсию в 60 лет с выплатами в размере 6 144 гривен, необходимо иметь 35 лет страхового стажа и зарабатывать 20 тысяч гривен в месяц.

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В то же время лица с полным страховым стажем, которые получают немного ниже зарплату в размере 15 тысяч гривен, смогут рассчитывать на пенсию в размере 4 608 гривен. Однако, украинцы, чья зарплата составляет 30 тысяч гривен, будут получать солидную пенсию в размере 9 216 гривен.

Важно! При исчислении размера пенсий дополнительно учитывают каждую зарплату лица и среднюю зарплату по стране.