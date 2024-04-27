Если пенсионер выехал за границу: как оформить пенсию

В украинцев, которые выехали за границу и достигли там пенсионного возраста, есть возможность получить пенсию дистанционно. В ПФУ сообщили, что это возможно благодаря их порталу электронных услуг.

Как оформить пенсию дистанционно: порядок действий

У украинцев есть возможность дистанционно получить пенсию, если они выехали за границу. Однако сами выплаты будут начислять на банковскую карту: как на физическую, так и на виртуальную карту любого украинского банка.

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Соответственно, для оформления пенсии за рубежом, нужно зайти на вебпортал ПФУ. Следом, ПФУ рекомендует выбрать вкладку "заявление о назначении пенсии" и внимательно ознакомиться с информацией.

Войти в личный кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Если вы не имеете электронной подписи, его можно создать онлайн.

Следом, нужно выполнить ряд шагов:

В разделе по пенсионному обеспечению нужно выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии" и способ получения сообщений об обработке вашего заявления – дистанционное информирование. Нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии. Например: пенсия по возрасту. Необходимо пройти опрос анкеты для заполнения обращения и дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных. Следует поставить соответствующие отметки. К онлайн-заявлению прикрепить сканированные копии необходимых документов, подготовленных в соответствии с требованиями. Перед формированием заявления будет приведен перечень.

После этих этапов на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. Чтобы завершить все операции, заявление надо подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины – нажмите кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Какие документы понадобятся для оформления пенсии

При необходимости, форму заявления можно отредактировать.

При регистрации пенсии дистанционно понадобятся следующие документы: