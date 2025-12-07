6 пенсий одним махом: кто может получить пенсию наперед

Украинцы могут претендовать на сразу шесть пенсий вперед, но только при определенных условиях. В Пенсионном фонде отмечают, что речь идет о специальном порядке, который действует не для всех получателей.

Кто может получить пенсию заранее?

Украинские пенсионеры, которые планируют длительное проживание за рубежом, могут получить пенсию сразу за шесть месяцев вперед. Такую возможность подтвердили в Пенсионном фонде, пишет 24 Канал.

Законом предусмотрено право оформить сумму пенсии за полгода одним платежом. Выплата стартует с месяца, наступающего после снятия пенсионера с регистрации места жительства в Украине, а также требует подачи специального заявления.

Обратите внимание! Этот период исчисляется, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором человек был снят с учета по месту постоянного проживания, в соответствии со статьей 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

Как подать заявку на получение пенсии заранее?

Заявку можно подать в любом сервисном центре Пенсионного фонда, независимо от фактического места пребывания.

Для оформления нужно иметь:

заявление по установленной форме;

паспорт для выезда за границу или другой документ, подтверждающий личность;

а также справку о снятии с регистрации в Украине.

Обратите внимание! Выплата шести месяцев пенсии поступает на банковский счет получателя аналогично обычным ежемесячным переводам в пределах страны.

