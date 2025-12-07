6 пенсій одним махом: хто може отримати пенсію наперед

Українці можуть претендувати на одразу шість пенсій наперед, але лише за певних умов. У Пенсійному фонді наголошують, що йдеться про спеціальний порядок, який діє не для всіх отримувачів.

Хто може отримати пенсію наперед?

Українські пенсіонери, які планують тривале проживання за кордоном, можуть отримати пенсію відразу за шість місяців наперед. Таку можливість підтвердили у Пенсійному фонді, пише 24 Канал.

Законом передбачено право оформити суму пенсії за пів року одним платежем. Виплата стартує з місяця, що настає після зняття пенсіонера з реєстрації місця проживання в Україні, а також потребує подання спеціальної заяви.

Зверніть увагу! Цей період обчислюється, починаючи з місяця, що слідує за місяцем, у якому людина була знята з обліку за місцем постійного проживання, відповідно до статті 51 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

Як подати заявку на отримання пенсії наперед?

Заявку можна подати у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, незалежно від фактичного місця перебування.

Для оформлення потрібно мати:

заяву за встановленою формою;

паспорт для виїзду за кордон або інший документ, що підтверджує особу;

а також довідку про зняття з реєстрації в Україні.

Зауважте! Виплата шести місяців пенсії надходить на банківський рахунок отримувача аналогічно звичайним щомісячним переказам в межах країни.

