Кто из украинцев сможет получить от государства деньги на аренду жилья

С 29 января начнет действовать программа помощи от государства на аренду жилья. Средства будут предоставляться некоторым переселенцам.

Кому из переселенцев будут оказывать помощь

Субсидия на аренду будет предоставляться лицам, официально получившим статус ВПЛ, сообщает 24 Канал со ссылкой на НСССУ.

Читайте также Украина получила от партнеров почти 120 миллиардов долларов: надо ли будет возвращать эти деньги

На помощь имеют право переселенцы, которые:

не являются участниками программы "Прихисток";

не получают помощь на проживание;

имеют жилье, непригодное для проживания (например, оно разрушено или повреждено);

переехали на территорию Украины и не имеют в собственности жилья в этих областях с общей площадью более 13,65 метра квадратных на каждого члена семьи;

вынуждены тратить на аренду более 20% дохода семьи.

Как получить эту помощь

Чтобы оформить эту субсидию, нужно подать в ответственные органы специальное заявление и предоставить договор аренды. Сделать это можно:

в ЦНАПе;

в ПФУ;

через веб-портал ПФУ;

через приложение Пенсионного фонда.

Обратите внимание! Субсидия предоставляется на 6 месяцев.