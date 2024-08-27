Как получить справку о доходах для оформления субсидии
Источник:Минсоцполитики
Пенсионеры могут получить справку о доходах, не выходя из дома. Для этого надо воспользоваться онлайн-сервисами на портале Пенсионного фонда или через портал Дія.
Для чего нужна справка о доходах
Справка о доходах может понадобиться пенсионерам для оформления субсидии или же выезда за границу или перевода пенсионных выплат за границу и тому подобное.
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Оформить справку можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины или через портал Дія.
Чтобы оформить справку о доходах на портале Пенсионного фонда Украины, выполните следующие шаги:
На портале ПФУ в правом верхнем углу нажмите кнопку "Вход" и пройдите авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Войдя в личный кабинет, на панели слева выберите раздел "Коммуникации с ПФУ" и выберите опцию "Запрос на получение электронных документов".
В открывшемся окне из списка выберите "Справка о доходах пенсионера".
После этого заполните обязательные поля формы:
- укажите период, за который нужно сформировать справку;
- предоставьте разрешение на передачу и обработку персональных данных;
- нажмите кнопку "Отправить в ПФУ".
Обратите внимание! После отправки запроса на получение справки на экране появится соответствующее сообщение. Результаты обработки вашего заявления можно отслеживать в разделе "Мои обращения" на панели слева.
Как оформить справку в Дії
Чтобы оформить справку о доходах пенсионера через портал Дія, выполните следующие шаги:
Авторизуйтесь в кабинете гражданина на портале Дія с помощью электронной подписи или BankID.
В меню "Услуги" на портале выберите "Справка о доходах пенсионера". Если в реестре застрахованных лиц нет ваших данных, услуга будет недоступна.
Проверьте корректность данных в профиле пользователя (обновите их при необходимости). Укажите период, за который нужно получить справку, и отправьте запрос.
Если вы хотите получить справку о доходах пенсионера (ОК-5) офлайн, обратитесь в территориальный орган Пенсионного фонда.