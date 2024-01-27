Кому из пенсионеров будут доплачивать почти тысячу гривен до пенсии

Для некоторых пенсионеров предусмотрены дополнительные бонусы к пенсии. Следовательно, пожилые люди, имеющие пенсию по возрасту, смогут получить почти тысячу гривен.

Кто получит доплаты

Напоминаем, что украинские пенсионеры получают разные суммы пенсий. Их размер зависит от стажа, зарплаты, которую выплачивали во время работы, и возраста.

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В 2024 году, в соответствии с решением правительства и законом о повышении соцгарантий для отдельных категорий лиц, 80-летние пенсионеры смогут получать доплату к пенсии в размере 944,4 гривны.

Речь идет о стариках, какие:

получают пенсию по возрасту,

проживают самостоятельно,

нуждаются в постоянном уходе.

Пенсии в январе 2024 года

Для подтверждения проблем со здоровьем и необходимости в помощи следует показать все необходимые медицинские документы. Впрочем, если лицо получает пенсию по инвалидности, тогда доплата не назначается.

На сайте Пенсионный фонд говорится, что по состоянию на 24 января было профинансировано:

на пенсионные выплаты – 55, 7 миллиарда гривен;

на выплату жилищных субсидий и льгот – 4 681, 4 миллиона гривен;

на страховые выплаты – 2 225, 2 миллиона гривен,

в частности, на оплату больничных – 1 137, 3 миллиона гривен.

К слову, за данным фонда, 25 января завершилось финансирование пенсионных выплат за первый месяц этого года. На это было направлено 57, 8 миллиардов гривен.