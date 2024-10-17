Как самостоятельно посчитать, будет ли субсидия, и определить ее размер

Обычно субсидия упрощает оплату коммунальных услуг. Семья может самостоятельно посчитать, предоставят ли ей субсидию и в каком размере.

Как определяется размер субсидии в 2024 году

Согласно действующему постановлению, право на субсидию имеют семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают определенный для них обязательный платеж, сообщают в Минсоцполитики.

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Этот платеж рассчитывается индивидуально для каждой семьи на основе среднемесячного дохода на одного человека.

Сейчас обязательный процент платежа за жилищно-коммунальные услуги для домохозяйства рассчитывается по формуле:

Ро = Кд / Кг х Рг, где:

Ро – доля обязательного платежа за услуги для семьи;

– доля обязательного платежа за услуги для семьи; Кд – коэффициент дохода домохозяйства, который исчисляется как средний доход на человека, разделенный на прожиточный минимум на одного человека;

– коэффициент дохода домохозяйства, который исчисляется как средний доход на человека, разделенный на прожиточный минимум на одного человека; Кг – базовый коэффициент дохода для назначения субсидии, равный двум прожиточным минимумам;

– базовый коэффициент дохода для назначения субсидии, равный двум прожиточным минимумам; Рг – базовая норма платы за услуги, которая на время военного положения равна 15% среднего дохода домохозяйства (после военного положения эта норма увеличится до 20%).

Эта формула помогает определить, какую часть дохода семья должна платить за коммунальные услуги.