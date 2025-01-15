Субсидия на твердое топливо: три факта, которые надо знать
Законодательство предусматривает возможность получения субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива. Ее предоставляют людям, которые отапливают свои дома только твердым топливом, без централизованного отопления, природного газа или электроэнергии.
Нужна ли справка о наличии печного отопления
Пенсионный фонд ответил на три самых распространенных вопроса, связанные с получением субсидии на твердое топливо, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Справку о печном отоплении предоставлять не нужно. Информация о наличии печного отопления указывается в декларации о доходах и расходах заявителя.
Важно! Если заявление подается по экспериментальному проекту, эта информация указывается в упрощенной форме заявления.
Нужно ли подавать новое заявление в 2025 году
Субсидия на приобретение твердого топлива назначается один раз в календарный год по личному обращению.
Если вы получили субсидию в октябре 2024 года:
- Выплата на твердое топливо была рассчитана и осуществлена единовременно.
- Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется до конца 2024 года.
Для получения субсидии в 2025 году необходимо снова обратиться в орган Пенсионного фонда Украины с заявлением и обновленной декларацией о доходах и расходах.
Как рассчитывается субсидия на твердое топливо
Субсидия на приобретение твердого печного топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства.
Заметьте! Она определяется как разница между стоимостью топлива в год (с учетом установленной нормы и предельной цены) и суммой, которую домохозяйство должно оплатить самостоятельно. Обязательный процент оплаты зависит от доходов членов домохозяйства.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 23 апреля 2012 года № 356:
- Минимальная годовая норма твердого топлива для субсидии составляет 2 тонны на домохозяйство.
- Предельная стоимость твердого топлива в 2025 году установлена на уровне 4 187,97 грн за 1 тонну.
Эти показатели используются для определения размера субсидии, которую можно получить в течение календарного года.