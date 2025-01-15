Субсидия на твердое топливо: три факта, которые надо знать

Законодательство предусматривает возможность получения субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива. Ее предоставляют людям, которые отапливают свои дома только твердым топливом, без централизованного отопления, природного газа или электроэнергии.

Нужна ли справка о наличии печного отопления

Пенсионный фонд ответил на три самых распространенных вопроса, связанные с получением субсидии на твердое топливо, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ .

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Справку о печном отоплении предоставлять не нужно. Информация о наличии печного отопления указывается в декларации о доходах и расходах заявителя.

Важно! Если заявление подается по экспериментальному проекту, эта информация указывается в упрощенной форме заявления.

Нужно ли подавать новое заявление в 2025 году

Субсидия на приобретение твердого топлива назначается один раз в календарный год по личному обращению.

Если вы получили субсидию в октябре 2024 года:

Выплата на твердое топливо была рассчитана и осуществлена единовременно.

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется до конца 2024 года.

Для получения субсидии в 2025 году необходимо снова обратиться в орган Пенсионного фонда Украины с заявлением и обновленной декларацией о доходах и расходах.

Как рассчитывается субсидия на твердое топливо

Субсидия на приобретение твердого печного топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства.

Заметьте! Она определяется как разница между стоимостью топлива в год (с учетом установленной нормы и предельной цены) и суммой, которую домохозяйство должно оплатить самостоятельно. Обязательный процент оплаты зависит от доходов членов домохозяйства.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 23 апреля 2012 года № 356:

Минимальная годовая норма твердого топлива для субсидии составляет 2 тонны на домохозяйство .

для субсидии составляет . Предельная стоимость твердого топлива в 2025 году установлена на уровне 4 187,97 грн за 1 тонну.

Эти показатели используются для определения размера субсидии, которую можно получить в течение календарного года.