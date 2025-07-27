Украинцам начали недосчитывать пенсии: как проверить выплаты
- Требования к продолжительности стажа для пенсионного обеспечения в Украине стали жестче, причем с 2018 года необходимо иметь 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 для женщин.
- Проблемы с неполным учетом трудового стажа возникают из-за ошибок в документах до 2004 года и неуплаты ЕСВ после 2004 года, что влияет на размер пенсионных выплат.
Со временем условия для минимального страхового стажа ужесточились. В соответствии с этим порядок расчета пенсионных выплат претерпел несколько существенных изменений.
Почему недоплачивают пенсию?
Все больше украинцев сталкиваются с проблемой неполного учета трудового стажа при оформлении пенсии. Из-за этого размер выплат часто оказывается значительно меньше, чем ожидалось, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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По словам эксперта по пенсионному праву Сергея Коробкина, сейчас государство проводит пересмотр ранее назначенных пенсий, что может привести к начислению дополнительных выплат.
Важно! Как отмечает Коробкин, ранее минимальные требования к страховому стажу были ниже. Одна с 2018 года минимальный страховой стаж для выхода на пенсию составляет не менее 35 лет для мужчин и 30 – для женщин.
Почему же пенсионерам недополучают стаж?
Если стаж накапливался до 2004 года, часто возникают ошибки или отсутствие подтверждающих документов, особенно для работы в колхозах или на предприятиях с нестабильной документацией.
После 2004 года частой причиной недовычисления является неуплата работодателями единого социального взноса (ЕСВ). Без этого период просто не засчитывают в страховой стаж.
Как проверить свои пенсионные начисления
Пенсионеры могут пересмотреть начисления в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины или обратиться в территориальные подразделения ПФУ. Если обнаружите неточности, стоит подать соответствующее заявление для уточнения стажа или коррекции пенсии.