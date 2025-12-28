Пенсионерам после 65 пересчитают выплаты, но есть условие

По достижении 65 лет пенсионные выплаты в Украине могут быть пересмотрены, однако этот механизм остается малоизвестным для многих граждан. Для отдельных пенсионеров предусмотрены повышения, доплаты или повторный расчет пенсии.

Какая пенсия после 65 лет?

Достигнув 65 лет, украинцы переходят в категорию, где государство автоматически позаботится о перерасчете пенсии. Никаких очередей и заявлений, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В частности, выплаты повышаются для тех, кто уже не работает и получает пенсию по закону о пенсионном обеспечении. Это касается выплат по возрасту, инвалидности, потере кормильца или выслуге лет.

Таким лицам:

Минимальная пенсия по возрасту действительно устанавливается в размере до 40% от минимальной заработной платы, определенной госбюджетом на год.

Но не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, тоже определенного законом.

Другими словами, пенсия по возрасту гарантированно не будет ниже прожиточного минимума, даже если 40% минимальной зарплаты меньше этой суммы.

Справочно: Для пенсионеров, которые продолжают работать или занимаются предпринимательской деятельностью, автоматический перерасчет пенсии с учетом нового минимального уровня заработной платы происходит только после завершения трудовых или предпринимательских отношений.

Какая будет минимальная пенсия в 2026 году?

Минимальная пенсия для 65-летних менялась из года в год вместе с минимальной зарплатой. Так, в 2025 году после индексации минимальная выплата для этой категории составляла 3 758 гривен, напомнили в ПФУ.

Важно! Все перерасчеты проводятся автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд дополнительно не нужно.

В 2026 году ожидается рост минимальной зарплаты, что автоматически повлияет на минимальный размер пенсии по возрасту, повышая выплаты для тех, кто достиг 65 лет, и обеспечивая защиту от падения доходов в периоды инфляции и подорожания базовых товаров и услуг.

Какие еще действуют доплаты по возрасту в Украине?