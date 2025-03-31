Какую зарплату нужно иметь, чтобы пенсия была не менее 11 тысяч гривен

На размер пенсии влияет много факторов. В частности, возраст выхода на заслуженный отдых и зарплата.

Какая зарплата позволит иметь пенсию 11 000 гривен

Размер зарплаты которую нужно иметь в таком случае очень отличается, в зависимости от возраста и количества приобретенного стажа, сообщает 24 Канал.

Читайте также Отключение воды в Ровно: действительно ли горожанам ограничат водоснабжение

Например, если человек хочет уйти на пенсию в 60 лет и приобрел минимально необходимое количество стажа, чтобы получить выплату 11 тысяч гривен, по расчетам пенсионного калькулятора его зарплата должна достичь 31 377 гривен. Для другого возраста этот показатель значительно выше.



Какая зарплата должна быть, чтобы пенсия достигла 11 тысяч гривен при выходе на пенсию в 60 / Скриншот Пенсионный калькулятор

Например, если при таких параметрах выходить на пенсию в 63 года, то зарплата должна быть уже 45 641 гривны.



Размер зарплаты, чтобы пенсия была 11 тысяч гривен при выходе на пенсию в 63 года / Скриншот Пенсионный калькулятор

А в 65 лет нужно будет иметь зарплату – 66 940 гривен.



Какой должна быть зарплата, чтобы получать пенсию 11 тысяч гривен при выходе на заслуженный отдых в 65 / Скриншот Пенсионный калькулятор

Минимальное количество стажа для выхода на пенсию в этом году таково:

лицо, которое хочет выйти на пенсию в 60 лет должно приобрести не менее 32 лет страхового стажа в 2025 году;

в 63 года – минимум 22 года страхового стажа;

в 65 лет – минимум 15 лет страхового стажа.

Обратите внимание! Все расчеты происходили именно с учетом того, что лицо приобрело минимально необходимое количество стажа для своего возраста.