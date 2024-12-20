Центробанк России пересмотрел уровень ключевой ставки: успокоился ли рост инфляции
Центробанк России оставил уровень ключевой ставки на текущем уровне в 21%. Что касается уровня инфляции, то она сейчас существенно превышает ожидаемые показатели.
Какая сейчас ключевая ставка в России
Напомним, накануне ЦБ отмечал о своих планах продолжить цикл повышения ставки, подняв ее уровень до 23%, сообщают российские СМИ. Сейчас ключевая ставка в России на самом высоком уровне, начиная с 2013 года.
Читайте также В Украине планируют повысить тариф на электроэнергию: когда и как изменятся цены
Увеличение ставки должно было произойти из-за стремительного роста уровня инфляции в России. По состоянию на сейчас, российская экономика "перегрета". Именно повышением ключевой ставки российский Центробанк хотел откорректировать ситуацию.
Чем опасен рост учетной ставкиИзменение учетной ставки влияет на процентные ставки, определяющие банки для кредитов и займов. Фактически, чем выше ключевая ставка, тем дороже становятся депозиты и кредиты в национальной валюте.
Что предшествовало решению об уровне ставки
19 декабря Путин "раскритиковал" некоторые действия Центрального банка. Российский президент также уточнил, что провел разговор с главой российского Центробанка Набиуллиной относительно роста уровня инфляции.
Некоторые эксперты считают, что Центробанк мог бы эффективнее использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. ЦБ это стал делать где-то летом, но эти эксперты считают, что это можно и нужно было делать раньше,
– сказал Путин.
Напомним! В России инфляция должна была бы достичь 8,5% по итогам года. Однако, в реальности она составила 9,2 – 9,3%.