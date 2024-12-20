Центробанк России пересмотрел уровень ключевой ставки: успокоился ли рост инфляции

Центробанк России оставил уровень ключевой ставки на текущем уровне в 21%. Что касается уровня инфляции, то она сейчас существенно превышает ожидаемые показатели.

Какая сейчас ключевая ставка в России

Напомним, накануне ЦБ отмечал о своих планах продолжить цикл повышения ставки, подняв ее уровень до 23%, сообщают российские СМИ. Сейчас ключевая ставка в России на самом высоком уровне, начиная с 2013 года.

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Увеличение ставки должно было произойти из-за стремительного роста уровня инфляции в России. По состоянию на сейчас, российская экономика "перегрета". Именно повышением ключевой ставки российский Центробанк хотел откорректировать ситуацию.

Чем опасен рост учетной ставки Изменение учетной ставки влияет на процентные ставки, определяющие банки для кредитов и займов. Фактически, чем выше ключевая ставка, тем дороже становятся депозиты и кредиты в национальной валюте.

Что предшествовало решению об уровне ставки

19 декабря Путин "раскритиковал" некоторые действия Центрального банка. Российский президент также уточнил, что провел разговор с главой российского Центробанка Набиуллиной относительно роста уровня инфляции.

Некоторые эксперты считают, что Центробанк мог бы эффективнее использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. ЦБ это стал делать где-то летом, но эти эксперты считают, что это можно и нужно было делать раньше,

– сказал Путин.

Напомним! В России инфляция должна была бы достичь 8,5% по итогам года. Однако, в реальности она составила 9,2 – 9,3%.