От замены батарей к пленкам на окнах: как уменьшить платежки за тепло зимой
На улицах уже ощущается прохлада, а это лишь середина осени. В то же время через несколько недель украинцы вполне смогут почувствовать настоящую зиму. В такие периоды тепло в домах не необходимость, а потребность. Однако все мы понимаем, что платить за это нужно немалые деньги.
Как можно сэкономить на тепле
Украинцы могут снизить суммы в платежках за отопление. Для этого нужно придерживаться некоторых действенных способов, а именно:
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- Стоит утеплить дом
Это один из самых распространенных способов сохранить тепло и сэкономить на платежках. Следовательно, дома более 26,5 метров утепляются только из негорючих материалов: минеральной, каменной или базальтовой ватой. Кроме того, можно установить дотягиватели для входной и тамбурной двери. Это будет сохранять тепло в подъезде.
- Заменить старые батареи на новые, которые регулируются
Такой действенный и распространенный способ действительно может уменьшить сумму в квитанциях за теплоснабжение. Все потому, что тепло можно отрегулировать, ведь когда вас нет дома радиатор можно прикручивать на несколько градусов. Расход тепла будет меньше.
- Установить индивидуальный тепловой пункт
Он вместе с общедомовым счетчиком, а также погодным регулятором тепла будут реагировать на температуру воздуха на улице. Соответственно, если на дворе относительно тепло или холодно, то в квартиру будет подаваться то количество тепла, которое нужно.
Впрочем, есть один минус, ведь устанавливать такой пункт стоит только когда система отопления сбалансирована. А это установка балансировочных клапанов на стояках, проверка уровня износа труб отопления и т.д.
- Отдельный счетчик в квартире
В Украине действует система, когда в многоквартирных домах общий расход пропорционально делят на количество квартир. С отдельным счетчиком вы можете сэкономить, ведь будете платить только за собственный расход.Важно! Поквартирные счетчики можно установить только если в доме есть горизонтальное разведение системы отопления – когда можно зафиксировать, сколько тепла зашло в каждую конкретную квартиру.
Дешевые лайфхаки сбережения на платежках
Все вышеописанные методы нуждаются в немалых средствах, но если финансы ограничены, то можно воспользоваться простыми способами сохранить тепло и сэкономить:
- Теплозащита между стеной и батареей – такое алюминиевое покрытие будет отражать тепло от батареи и направлять внутрь комнаты. Таким образом, тепло лучше сохраняется в комнате. Для этого подойдет и фольга.
- Снимите декоративные решетки с батарей – такие решетки может экранировать около 20% тепла от батареи.
- Установите прозрачную пленку на окнах – это помогает обеспечить несколько градусов тепла в зоне вокруг окон.
- Темный цвет батарей могут излучать на 8% больше тепла, чем белые.
- Проветривайте комнаты – конечно, что таким образом тепло будет убегать из дома, впрочем, у этого есть логическое объяснение. Если помещение не проветривать, то повышается риск заболеть ОРВИ.