От замены батарей к пленкам на окнах: как уменьшить платежки за тепло зимой

На улицах уже ощущается прохлада, а это лишь середина осени. В то же время через несколько недель украинцы вполне смогут почувствовать настоящую зиму. В такие периоды тепло в домах не необходимость, а потребность. Однако все мы понимаем, что платить за это нужно немалые деньги.

Как можно сэкономить на тепле

Украинцы могут снизить суммы в платежках за отопление. Для этого нужно придерживаться некоторых действенных способов, а именно:

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Стоит утеплить дом

Это один из самых распространенных способов сохранить тепло и сэкономить на платежках. Следовательно, дома более 26,5 метров утепляются только из негорючих материалов: минеральной, каменной или базальтовой ватой. Кроме того, можно установить дотягиватели для входной и тамбурной двери. Это будет сохранять тепло в подъезде.

Заменить старые батареи на новые, которые регулируются

Такой действенный и распространенный способ действительно может уменьшить сумму в квитанциях за теплоснабжение. Все потому, что тепло можно отрегулировать, ведь когда вас нет дома радиатор можно прикручивать на несколько градусов. Расход тепла будет меньше.

Установить индивидуальный тепловой пункт

Он вместе с общедомовым счетчиком, а также погодным регулятором тепла будут реагировать на температуру воздуха на улице. Соответственно, если на дворе относительно тепло или холодно, то в квартиру будет подаваться то количество тепла, которое нужно.

Впрочем, есть один минус, ведь устанавливать такой пункт стоит только когда система отопления сбалансирована. А это установка балансировочных клапанов на стояках, проверка уровня износа труб отопления и т.д.

Отдельный счетчик в квартире

В Украине действует система, когда в многоквартирных домах общий расход пропорционально делят на количество квартир. С отдельным счетчиком вы можете сэкономить, ведь будете платить только за собственный расход.

Дешевые лайфхаки сбережения на платежках

Поквартирные счетчики можно установить только если в доме есть горизонтальное разведение системы отопления – когда можно зафиксировать, сколько тепла зашло в каждую конкретную квартиру.

Все вышеописанные методы нуждаются в немалых средствах, но если финансы ограничены, то можно воспользоваться простыми способами сохранить тепло и сэкономить:

Теплозащита между стеной и батареей – такое алюминиевое покрытие будет отражать тепло от батареи и направлять внутрь комнаты. Таким образом, тепло лучше сохраняется в комнате. Для этого подойдет и фольга.

такое алюминиевое покрытие будет отражать тепло от батареи и направлять внутрь комнаты. Таким образом, тепло лучше сохраняется в комнате. Для этого подойдет и фольга. Снимите декоративные решетки с батарей – такие решетки может экранировать около 20% тепла от батареи.

такие решетки может экранировать около 20% тепла от батареи. Установите прозрачную пленку на окнах – это помогает обеспечить несколько градусов тепла в зоне вокруг окон.

– это помогает обеспечить несколько градусов тепла в зоне вокруг окон. Темный цвет батарей могут излучать на 8% больше тепла, чем белые.

могут излучать на 8% больше тепла, чем белые. Проветривайте комнаты – конечно, что таким образом тепло будет убегать из дома, впрочем, у этого есть логическое объяснение. Если помещение не проветривать, то повышается риск заболеть ОРВИ.

Лучше проветривать комнату не через оконный режим проветривания, а открывать окна настежь на короткий промежуток времени.