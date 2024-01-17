Вдвое меньше: как сэкономить 50% на счетах за электроэнергию

С целью уменьшения расходов на электроэнергию все больше людей переходят на использование зонных тарифов. Они позволяют экономить почти вдвое на платежках за энергоснабжение.

Как можно экономить

Зонный тариф обусловлен разделением суток на зоны, что позволяет потребителям экономить на электроэнергии. Это происходит потому, что, скажем, ночной тариф значительно дешевле стандартного. Это также позволяет перенести большую часть потребления энергии на ночной период и снизить затраты на электроэнергию по крайней мере 25%.

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Что такое зонный тариф Зонные тарифы – это система, где цены на электроэнергию зависят от времени суток. В Украине существует два вида зонных тарифов: двухзонный и трехзонный. В первом случае сутки разделяют на два периода – день и ночь, во втором – на три: ночь, пиковый и полупиковый.

Особенности двухзонного тарифа:

с 23:00 до 7:00, - 50% от общего тарифа, - 1,32 гривен за киловатт-час.

с 7:00 до 23:00, - 100% от общего тарифа, - 2,64 гривен за киловатт-час.

Особенности трехзонного тарифа:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — 150% от общего тарифа — 3,96 гривен за киловатт-час.

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 — 100% от общего тарифа — 2,64 гривен за киловатт-час.

с 23:00 до 7:00, - 40% от общего тарифа, - 1,05 гривен за киловатт-час.

Как подключить зонный тариф

Для перехода на зонный тариф следует заменить электросчетчик. Чтобы это сделать нужно:

Обратиться к обслуживающему облэнерго по адресу вашего места жительства. Заполнить заявление. Выбрать нужный тип электросчетчика. Вам предоставят договор о предоставлении услуг и определят стоимость услуг, включая счетчик, его установку и транспортные расходы. Оплата за счетчик и услуги по его установке производится за ваши средства.

После подписания договора технические специалисты произведут замену счетчика и внесут изменения в документ. С момента установки нового счетчика потребитель автоматически перейдет на соответствующий зонный тариф.