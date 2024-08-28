Кто из пенсионеров имеет право на благотворительную пенсию

Украинские пенсионеры могут получать благотворительную пенсию. Это выплата предоставляется лицу, благодаря взносу от мецената.

Как работает система передачи благотворительной пенсии

Лицо может сделать пожертвование конкретному пенсионеру. Размер этого взноса меценат определяет сам.

Читайте также Нужно знать всем: какой показатель теперь используется для расчета пенсии

70% благотворительного пожертвования направляется определенному меценатом пенсионеру, а 30% суммы поступает в бюджет Пенсионного фонда Украины и используется как финансовый ресурс на выплату пенсий,

– говорится в сообщении ПФУ.

Пенсионер не сразу получает средства. Сначала пожертвование зачисляется в выплатные документы. Этот процесс длится в течение месяца с момента поступления денег.

То есть, фактически, благотворительная пенсия это дополнительные средства от мецената, благодаря которым растет выплата конкретного лица. Например, если благотворитель передает в ПФУ 10 000 гривен, пенсионер получает 7 000 гривен, а в Пенсионный фонд зачисляется 3 000 гривен.

Напомним! Пенсионер может увеличить свои выплаты, благодаря специальным надбавкам к пенсии.