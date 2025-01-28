Почему выгодно отсрочить выход на пенсию

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Однако граждане, которые сделают это позже, могут увеличить свои пенсионные выплаты.

Как можно увеличить пенсию сейчас

Пенсию можно увеличить. То на сколько вырастет выплата, зависит от отсрочки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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О своем желании назначить пенсию позже человек должен до достижения пенсионного возраста сообщить орган ПФУ. Если же человек не сообщил о таком желании, а в Реестре застрахованных лиц имеется информация обо всем его страховом стаже – пенсию назначат автоматически со следующего дня за днем достижения пенсионного возраста,

– говорится в сообщении ПФУ.

Как меняется коэффициент повышения, в зависимости от срока отсрочки:

0,5% – если отсрочка менее 60 месяцев (5 лет) – такой процент предоставляется за каждый полный месяц страхового стажа, начиная со следующего месяца после достижения пенсионного возраста;

0,75% – если отсрочка более 60 месяцев.

Обратите внимание! Неполный месяц стажа при расчетах не учитывается.

Почему увеличение может не произойти

Пенсия может и не увеличиться, если: