Почему украинцам стоит выходить на пенсию позже

Украинцы могут выйти на пенсию, начиная с 60 лет. Для того, чтобы выйти на заслуженный отдых своевременно, необходимо приобрести определенное количество стажа.

Кто может выйти на пенсию в этом году

Количество необходимого стажа определяется, в соответствии с возрастом. К примеру, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

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Для другого возраста эти показатели следующие:

в 63 года нужно приобрести не менее 21 года стажа;

в 65 лет – минимум 15 лет стажа.

Почему лучше выходить на пенсию позже

Пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, могут рассчитывать на увеличенные выплаты, если они выходят на заслуженный отдых позже. Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" отсрочка влияет на сумму так:

Основной размер пенсии увеличивается на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста (если отсрочка выхода на пенсию не превышает срок 60 месяцев;

за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста (если отсрочка выхода на пенсию не превышает срок 60 месяцев; на 0,75% – если срок превышает 60 месяцев.

Обратите внимание! Во внимание принимаются только полные месяцы работы.