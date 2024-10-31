Госдолг подешевел: что это значит для Украины

Снизилась средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины. В целом это значение уменьшилось на 21,8%.

Как это повлияет на ситуацию в Украине

С 1 января и до конца сентября этого года средневзвешенная стоимость госдолга уменьшилась с 6,24 до 4,88 процента. Это снижение означает, что Украине придется платить меньшую сумму за обслуживание долга, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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Обратите внимание! Средняя срочность госдолга составляет более 11 лет.

Из чего состоит долг:

58% – льготные займы от МФО и правительств других государств;

27% – ценные бумаги выпущенные на внутреннем рынке;

12% – ценные бумаги, что были выпущены на внешнем рынке;

3% – займы от ком банков и других финучреждений.

Обратите внимание! По состоянию на 30 сентября 2024 года, государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 6,4 триллиона гривен (согласно нынешнему курсу, это ориентировочно 155,7 миллиарда долларов).