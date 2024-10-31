Как это повлияет на ситуацию в Украине
С 1 января и до конца сентября этого года средневзвешенная стоимость госдолга уменьшилась с 6,24 до 4,88 процента. Это снижение означает, что Украине придется платить меньшую сумму за обслуживание долга, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.
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Обратите внимание! Средняя срочность госдолга составляет более 11 лет.
Из чего состоит долг:
- 58% – льготные займы от МФО и правительств других государств;
- 27% – ценные бумаги выпущенные на внутреннем рынке;
- 12% – ценные бумаги, что были выпущены на внешнем рынке;
- 3% – займы от ком банков и других финучреждений.
Обратите внимание! По состоянию на 30 сентября 2024 года, государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 6,4 триллиона гривен (согласно нынешнему курсу, это ориентировочно 155,7 миллиарда долларов).