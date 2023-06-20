Пенсия может возрасти более чем на 50%: как увеличить размер выплат

Пенсионеры могут самостоятельно увеличить размер своей пенсии. Для этого стоит выйти на заслуженный отдых позже.

Кто из пенсионеров может увеличить уровень пенсии

Те пенсионеры, которым исполнилось 60 лет, а также имеют необходимое количество стажа, могут отказаться от пенсии и продолжить работать. Следовательно, после этого при выходе на пенсию им зачислят сверхурочный стаж, что таким образом повысит уровень пенсии.

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По закону те лица, позже получающие пенсию, могут рассчитывать на большую пенсию:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста при отсрочке ухода на пенсию на срок до 5 лет;

на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, если отсрочка составляет более 5 лет.

Кому пенсии не повысят в 2023 году

что будут учитывать только полные месяцы.

Еще в марте, когда проводилась индексация пенсионных выплат, прибавку к пенсиям не получили:

работающие пенсионеры, имеющие низкий страховой стаж, и выплаты менее 2 100 гривен;

бывшие работники прокуратуры;

те, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер в 20 930 гривен;

получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).

Напомним, что индексация составляла 19,7%. Под нее попало 10,5 миллиона украинцев, которые в среднем получили 600 гривен надбавки.