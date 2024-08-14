Как украинцы могут самостоятельно увеличить размер своей пенсии

Украинцы могут увеличить свою пенсию, если отложат выход на нее на срок после 60 лет. Таким образом рост составляет 0,5% за каждый месяц до 5 лет отсрочки и 0,75% за каждый месяц после 5 лет.

Как увеличить пенсию

Лица, которые будут продолжать работать после 60 лет, могут увеличить свои выплаты. Однако о таком намерении стоит заранее предупредить ПФУ.

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Это регулируется законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Рост пенсии зависит от срока отсрочки выхода на нее. Условия таковы:

пенсионеры, которые отсрочат выход на пенсию на период до 5 лет, получат повышение пенсии на 0,5% за каждый полный месяц дополнительного стажа;

пенсионеры, которые отложат выход на пенсию на более 5 лет, получат повышение на 0,75% за каждый полный месяц дополнительного стажа.

То есть, если лицо отсрочила пенсию, она получит дополнительные 6% к своей пенсии за каждый год такой отсрочки, а за 6 лет процент составит 54%.

В расчет берутся только полные отработанные месяцы. Гражданам, которые намерены отложить выход на пенсию, необходимо сообщить об этом органы ПФУ до достижения пенсионного возраста. Несвоевременное сообщение может привести к автоматическому назначению пенсии со следующего дня после достижения пенсионного возраста.

Лица, которые продолжают работать без подачи заявления о назначении пенсии, будут считаться такими, что решили отложить свой выход на пенсию. Особенно это касается тех, чьи трудовые книжки не были оцифрованы. Чтобы официально обратиться за назначением отсроченной пенсии по возрасту, пострадавшие лица должны подать соответствующее заявление.