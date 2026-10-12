Справка, которая увеличит пенсию: кому стоит проверить свои документы

Многие украинцы даже не подозревают, что их ежемесячные выплаты от государства могут быть значительно выше. Один забытый документ из прошлого способен существенно изменить расчеты в вашу пользу.

Какая справка может существенно увеличить пенсию

Размер будущей или уже назначенной пенсии зависит не только от количества отработанных лет, но и от официального заработка. Если до 1 июля 2000 года вы получали высокую зарплату, эти данные можно дополнительно подать в Пенсионный фонд за 60 месяцев подряд, что сообщает ведомство.

Эксперт по пенсионным вопросам Татьяна Ходиневич объясняет, что ПФУ автоматически учитывает доходы только после 2000 года. Однако для многих граждан старые данные оказываются гораздо выгоднее, особенно если в последние годы официальный заработок был минимальным.

Кому выгоднее всего искать архивные документы

Справку о доходах выдает предприятие, на котором вы работали, либо его правопреемник, либо архив. Этот шаг стоит сделать тем, кто до лета 2000 года получал значительно более высокую зарплату, работал по совместительству на нескольких работах или имеет менее пяти лет страхового стажа после этой даты.

Если с учетом старых заработков ваш индивидуальный коэффициент увеличится, пенсию пересчитают в сторону увеличения. Если же нет – оставят текущий, более выгодный вариант.

Важно! Главное, чтобы все суммы в справке подтверждались первичными документами предприятия.

Что еще нужно знать относительно выплат и льгот

Помимо перерасчета собственных выплат, пенсионеры имеют право на пенсию умершего мужа или жены и в связи с потерей кормильца. Для этого необходимо подать заявление в ПФУ, предварительно сравнив, чьи выплаты были больше.

В то же время продолжаются проверки: пенсионерам, находящимся за рубежом или на временно оккупированных территориях, необходимо пройти физическую идентификацию до конца 2026 года, в противном случае выплаты могут быть приостановлены.