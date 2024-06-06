Как назначают субсидии на неотапливаемый сезон и где узнать размер

В летний период 2024 года большинство украинцев получат назначенные автоматически жилищные субсидии на неотапливаемый сезон. Они будут продолжены, если отсутствуют изменения в имущественном состоянии или составе домохозяйства.

Где узнать размер субсидии

В личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины доступна информация о размере субсидии на неотапливаемый период.

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Получатели выплат получили сообщение от Пенсионного фонда Украины о назначении или неназначении жилищных субсидий, а также о необходимости обратиться в Фонд в случае необходимости.

Эти сообщения размещены в личных кабинетах заявителей на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для ознакомления с информацией необходимо выполнить несколько шагов:

Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпису или ID.GOV.UA и войдите в личный кабинет. В меню слева выберите рубрику "Мои сообщения". В окне, что появится на экране, перейдите к "Индивидуальные сообщения" и ознакомьтесь с текстом сообщения о жилищной субсидии.

Когда надо обращаться за назначением субсидии

Если лицо уже получает субсидию, дополнительные обращения не нужны, поскольку Пенсионный фонд самостоятельно пересчитывает размер субсидии на основе имеющихся данных. Некоторые категории граждан должны подать заявление и декларацию о доходах и расходах, чтобы получить субсидию летом.

Это касается лиц, у которых произошли изменения в финансовом состоянии или составе домохозяйства, которые могут повлиять на размер субсидии.

Для получения субсидии на неотапливаемый сезон лицам нужно обратиться лично в Пенсионный фонд в следующих случаях: