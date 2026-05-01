Укрзализныця вводит новые правила возврата билетов – что изменится со 2 мая

Уже с субботы, 2 мая, Укрзализныця внедряет новые правила возврата билетов – по прогрессивной шкале. Для пассажиров изменится сумма, которую возвращают в случае отказа от поездки.

Что известно о нововведениях?

Детали накануне объяснили в компании. Чем ближе к дате отправления, тем меньше денег можно получить обратно.

Соответствующий приказ Министерства развития общин и территорий Украины прошел общественные обсуждения и вступает в силу.

Важно! Для военных, которые покупают билеты через Армия+, ограничений не будет. Защитникам при возврате билета онлайн до отправления поезда будут возмещать полную стоимость.

Поэтому для украинцев процент суммы возврата отныне будет таким (для рейсов с горизонтом продаж 20 суток):

15 – 20 дней до рейса – пассажир получит обратно 100% от суммы;

– пассажир получит обратно 100% от суммы; 10 – 14 дней – речь идет уже о 95 – 90%;

– речь идет уже о 95 – 90%; 9 – 5 дней – доля будет составлять 75%;

– доля будет составлять 75%; 4 – 1 день – будут возвращать половину, то есть 50%;

– будут возвращать половину, то есть 50%; менее чем за 1 сутки, но не позднее чем через 1 час после отправления – только стоимость плацкарты (сумма, удостоверяющая право на занятие отдельного пронумерованного места в вагоне).

Итак, новая модель учитывает реальный период, в течение которого билет был в продаже, а также то, сколько времени осталось до отправления на момент возврата.

Если продажа открывается менее чем за 14 дней (например, для рейсов в прифронтовые города) правило работает аналогично. Ограничения также начинают действовать только ближе к дате отправления, например, в случае с открытием продажи за 10 дней:

возврат билета за 10 дней – возмещение 95% стоимости;

– возмещение 95% стоимости; за 9 – 5 дней – уже 75% суммы;

– уже 75% суммы; за 4 – 1 день – только 50% стоимости;

– только 50% стоимости; за 24 часа, но не позднее чем через 1 час после отправления – плацкарту не возвращают.

Зачем вводят новые правила?

В компании объяснили, что такая система должна поощрить пассажиров быстрее возвращать билеты, как только меняются планы. Это поможет эффективнее использовать поезда.

Кроме того, свободные места раньше будут возвращать в продажу , что сделает их более доступными для людей.

, что сделает их более доступными для людей. Новые правила станут инструментом борьбы с перекупами, ведь сдача билетов в последний момент станет невыгодной.

Это также поможет увеличить доходы Укрзализныци на фоне роста расходов на восстановление после регулярных обстрелов.

Какие еще изменения ждут пассажиров?

Напомним, поскольку формат женских купе пользуется спросом среди украинок, количество таких вагонов постепенно расширяют. С 1 мая они стали доступными в еще трех поездах: №7 Харьков – Одесса, №12 Львов – Одесса и №92 Львов – Киев.

К слову, цена таких мест не отличается от других купе, а вот заполняемость составляет более 92%.