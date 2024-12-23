Подарок под елку: будет ли доллар по 43 перед Новым годом

В течение всей прошлой недели во всех сегментах рынка сохранялось усиленное давление на гривну со стороны спроса. Период активных бюджетных расходов увеличивает спрос на валюту среди экономических агентов. В частности, импортеры пытаются ускорить заключение контрактов и расчеты по ним.

Что происходило на валютном рынке на прошлой неделе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отмечает, что экспортеры наоборот, на фоне растущего курса ждут более удобного случая для продажи выручки. Активнее покупают валюту и украинцы.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Большую часть прошлой недели котировки на межбанке стремились преодолеть отметку 42 гривен за доллар, регулятор своими интервенциями сдерживал более глубокое ослабление гривны. На этом фоне стоимость валюты в наличном сегменте увеличилась до уровня 42,2 – 42,4 гривен за доллар.

Золотько отмечает, что спрос на валюту растет, толкая котировки на межбанке вверх. В частности, на прошлой неделе объем интервенций НБУ обновил рекорд с начала полномасштабного вторжения. За пять дней регулятор продал 1,417 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что в течение недели НБУ также и покупал валюту. Объемы очень незначительные, однако этот факт свидетельствует, что рыночные механизмы на валютных торгах хотя бы в ограниченном варианте, но все же присутствуют,

– отмечает банкир.

Каким будет курс доллара в конце декабря

На этой неделе, по мнению Золотько, вполне вероятно, что котировки на межбанке смогут преодолеть психологический уровень 42 гривны за доллар. А сконцентрированные в конце месяца выплаты зарплат, премий и так далее, украинцам будут подпитывать спрос на наличном рынке.

На мой взгляд, течение недели доллар в наличном сегменте будет продаваться в пределах диапазона 42 – 42,5 гривны за доллар,

– уточняет Золотько.

Золотько говорит, что сдерживающим фактором будет оставаться стратегия НБУ, направленная на недопущение чрезмерного ослабления гривны и переноса девальвационного фактора на инфляционные процессы.

Обратите внимание! Волатильность на рынке будет оставаться значительной.