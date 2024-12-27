Как вырастет курс доллара после Нового года

На валютном рынке конец года и первая неделя 2025 года обещает быть достаточно "гармоничной": текущие курсовые изменения не станут сенсационными. Зато ожидается, что постепенно спрос на валюту начнет снижаться.

Как изменится валютный рынок в конце декабря

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что поднятие учетной ставки до 13,5% стало весомым механизмом по сдерживанию инфляции. То есть на рынке уже работает другой "рычаг" тушения спроса, кроме осуществляемых валютных интервенций.

Читайте также Рост ВВП в 2024 году: что поспособствовало улучшению украинской экономики

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Общеэкономические факторы, как, например, объем международной финансовой помощи, объемы валютных резервов создают стратегический базис надежности для гривны не только на январь, но и на весь год.

Лесовой уточняет, что режим управляемой гибкости по своей сути защищает рынок от любых сюрпризов, например, от стремительных курсовых взлетов

Вполне возможно, что в начале года официальный курс доллара будет находиться в диапазоне 41,8 – 42,1 гривны за доллар, то есть какого-то стремительного курсового изменения не произойдет,

– отмечает Лесовой.

Обратите внимание! По словам банкира, возвращаясь к учетной ставке, которая укрепляет гривну, можно предположить, что объемы ежедневных валютных интервенций могут вернуться к 150 – 180 миллионов долларов, что покажет снижение градуса спроса.

Характеристики валютного рынка с 30 декабря по 5 января