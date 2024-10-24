Курс валют в начале ноября: как может вырасти доллар

Валютный рынок на этой неделе будет реагировать на экономические обстоятельства в связке с военными и энергетическими факторами. Сюда же стоит добавить экспортную активность, которая позволяет формировать международные резервы, а НБУ чувствовать себя более раскованно и уверенно, осуществляя валютные интервенции.

Что происходит на валютном рынке

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что последние дни октября вполне возможно подведут нас к определенным итогам "инфляционного периода". В частности, это время даст понимание, какой будет ситуация на валютном рынке до конца года.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы предполагаем, что в последний день октября официальный курс доллара "застынет" на отметке 41,3 – 41,5 гривен, что, таким образом, будет свидетельствовать, что за сентябрь-октябрь курс вырос в среднем на 1%, что можно считать вполне приемлемым.

В то же время за этот же период рост инфляции суммарно может составить около 2 – 2,5%. В 2024 году этот показатель в целом достигнет 8,3 – 8,5%.

Валютный рынок находится в "комфортных" условиях и любые возможные "ответы" курса на инфляционное давление удачно гасятся регулятором, что сохраняет медленное и неугрожающее курсовое движение вверх, и когда нужно, эффективно утоляя спрос валютными интервенциями,

– отмечает банкир.

Как будет меняться курс с 28 октября по 3 ноября