Курс валют в начале ноября: как может вырасти доллар
Валютный рынок на этой неделе будет реагировать на экономические обстоятельства в связке с военными и энергетическими факторами. Сюда же стоит добавить экспортную активность, которая позволяет формировать международные резервы, а НБУ чувствовать себя более раскованно и уверенно, осуществляя валютные интервенции.
Что происходит на валютном рынке
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что последние дни октября вполне возможно подведут нас к определенным итогам "инфляционного периода". В частности, это время даст понимание, какой будет ситуация на валютном рынке до конца года.
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Мы предполагаем, что в последний день октября официальный курс доллара "застынет" на отметке 41,3 – 41,5 гривен, что, таким образом, будет свидетельствовать, что за сентябрь-октябрь курс вырос в среднем на 1%, что можно считать вполне приемлемым.
В то же время за этот же период рост инфляции суммарно может составить около 2 – 2,5%. В 2024 году этот показатель в целом достигнет 8,3 – 8,5%.
Валютный рынок находится в "комфортных" условиях и любые возможные "ответы" курса на инфляционное давление удачно гасятся регулятором, что сохраняет медленное и неугрожающее курсовое движение вверх, и когда нужно, эффективно утоляя спрос валютными интервенциями,
– отмечает банкир.
Как будет меняться курс с 28 октября по 3 ноября
- Коридоры валютных колебаний: 41,1 – 41,5 гривны за доллар и 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,7 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Ежедневные курсовые колебания: межбанк – до 0,1 – 0,2 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.