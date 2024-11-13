Какими будут минимальная и максимальная пенсия в 2025 году

В этом году минимальная пенсия росла несколько раз. Впервые это произошло в начале года, а затем в марте, в результате индексации.

Как вырастет минимальная пенсия в 2025 году

В следующем году минимальная пенсия будет оставаться неизменной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год.

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Обратите внимание! Согласно этому документу, показатель минимальной пенсии будет оставаться неизменным до 2028 года.

В результате индексации пенсионных выплат в 2024 году, минимальные пенсии украинцев теперь такие:

пенсию минимум 2 725 гривен получают пенсионеры, которые не работают (независимо от стажа);

получают пенсионеры, которые не работают (независимо от стажа); 3 370 гривен – граждане в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

– граждане в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно); 2 980 гривен – граждане в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

– граждане в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно); 3 240 гривен – лица в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

– лица в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно); 3 370 гривен – пенсионеры от 80 лет и имеющие страховой стаж 20/25 лет (для женщин и мужчин, соответственно).

Заметьте! Максимальная пенсионная выплата сейчас – 23 610 гривен. В 2025 году этот показатель будет оставаться без изменений.