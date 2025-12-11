Индексация может быть больше чем в этом году: насколько повысят пенсии в 2026 году

В 2026 году в Украине предусмотрена традиционная мартовская индексация пенсий, что сможет повысить выплаты для пенсионеров. Без точных данных, которые появятся позже, трудно спрогнозировать уровень повышения, однако ориентировочные расчеты свидетельствуют, что индексация может быть выше, чем в 2025 году. Впрочем, они лишь приблизительные.

Как могут повысить пенсию в 2026 году?

По предварительным расчетам, индексация пенсий в следующем году может проводиться на уровне чуть более, чем 14%, рассчитал 24 Канал.

Читайте также Условия "тысячи Зеленского" изменились: до какого числа теперь можно потратить выплату

Прогнозируемая годовая инфляция, по данным НБУ, в 2025 году на уровне 9,2%. Зато средний темп роста номинальной зарплаты за последние 3 года может составлять где-то 20%. И вот почему:

в 2023 году по данным Госстата, средняя номинальная зарплата в Украине выросла на 17,3%, передает "Экономическая правда".

в 2024 году – это показатель на уровне 23,1%, сообщил со ссылкой на данные Госстата Укринформ.

а в 2025 году прогнозируется, что это будет на уровне 19%, свидетельствуют данные в отчете НБУ.

Кроме того, индексацию рассчитывают по формуле, где учитывают 50% инфляции за предыдущий год и 50% роста средней зарплаты за последние 3 года. Согласно ей и имеющихся показателей, индексация будет на уровне: 0,5 x 9,2% + 0,5% x 20% = 14,6%.

Справка. В то же время стоит добавить, что точная цифра будущего повышения пенсий будет только в 2026 году, когда появятся окончательные статистические данные. В общем проводится индексация с 1 марта, а в 2026 году на это выделено более триллиона гривен.

Какой была индексация в 2025 году?

В 2025 году, кстати, правительство установило индексацию на уровне 11,5% (коэффициент 1,115), пишет ПФУ. Известно, что минимальное повышение пенсии тогда составило 100 гривен, а максимальное – более 1 000 гривен.

В то же время повышается только расчетный размер пенсионной выплаты, без учета любых возможных надбавок, например, за стаж, возраст и тому подобное.

Напоминаем! Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, от которого зависит еще и минимальная пенсия в Украине, с 1 января 2026 года вырастет на 234 гривны – с 2 361 гривны до 2 595 гривен.

Ожидать ли еще одного повышения пенсий до конца 2025 года?