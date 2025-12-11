Індексація може бути більшою ніж цьогоріч: наскільки підвищать пенсії у 2026 році

У 2026 році в Україні передбачена традиційна березнева індексація пенсій, що зможе підвищити виплати для пенсіонерів. Без точних даних, які з'являться згодом, важко спрогнозувати рівень підвищення, однак орієнтовні розрахунки свідчать, що індексація може бути вищою, аніж у 2025 році. Втім вони лише приблизні.

Як можуть підвищити пенсію у 2026 році?

За попередніми розрахунками, індексація пенсій наступного року може проводитися на рівні трохи більше, аніж 14%, розрахував 24 Канал.

Прогнозована річна інфляція, за даними НБУ, у 2025 році на рівні 9,2%. Натомість середній темп зростання номінальної зарплати за останні 3 роки може складати десь 20%. І ось чому:

у 2023 році за даними Держстату, середня номінальна зарплата в Україні зросла на 17,3%, передає "Економічна правда".

у 2024 році – це показник на рівні 23,1%, повідомив з посиланням на дані Держстату Укрінформ.

а у 2025 році прогнозується, що це буде на рівні 19%, свідчать дані у звіті НБУ.

Крім того, індексацію розраховують за формулою, де враховують 50% інфляції за попередній рік та 50% зростання середньої зарплати за останні 3 роки. Відповідно до неї та наявних показників, індексація буде на рівні: 0,5 x 9,2% + 0,5% x 20% = 14,6%.

Довідка. Водночас варто додати, що точна цифра майбутнього підвищення пенсій буде лише у 2026 році, коли з'являться остаточні статистичні дані. Загалом проводиться індексація з 1 березня, а у 2026 році на це виділено понад трильйон гривень.

Якою була індексація у 2025 році?

У 2025 році, до речі, уряд встановив індексацію на рівні 11,5% (коефіцієнт 1,115), пише ПФУ. Відомо, що мінімальне підвищення пенсії тоді становило 100 гривень, а максимальне – понад 1 000 гривень.

Водночас підвищується лише розрахунковий розмір пенсійної виплати, без врахування будь-яких можливих надбавок, як-от за стаж, вік тощо.

Нагадуємо! Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, від якого залежить ще й мінімальна пенсія в Україні, з 1 січня 2026 року зросте на 234 гривні – з 2 361 гривні до 2 595 гривень.

Чи очікувати ще одного підвищення пенсій до кінця 2025 року?