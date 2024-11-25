Как изменится тариф на электроэнергию с декабря

В 2024 году тариф на электроэнергию вырос. С 1 июня 2024 года он достиг 4,32 гривны за киловатт-час.

Каким будет тариф на электроэнергию в декабре

В декабре тариф на свет для бытовых потребителей не будет меняться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Читайте также Всемирный банк передал Украине более 40 миллиардов долларов с начала большой войны

Напомним! Тариф на электроэнергию ранее составлял 2,64 гривны за киловатт-час.

Более того, тариф на электроэнергию для большинства потребителей должен быть неизменным до мая 2025 года. Стоит заметить, что есть граждане которые уже сейчас могут платить за свет меньше.

Такая опция доступна владельцам двухзонных счетчиков, поскольку их тариф делится на две части:

дневной тариф , действующий с 7:00 до 23:00 – составляет 4,32 гривны за киловатт-час;

, действующий с 7:00 до 23:00 – составляет 4,32 гривны за киловатт-час; ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Кто может платить за свет вдвое меньше

Почти вдвое меньший тариф действует для владельцев электроотопительных установок в течение отопительного сезона (то есть, с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года). Для таких граждан уменьшенная стоимость 1 киловатта электроэнергии составляет – 2,64 гривны.

Обратите внимание! Такой тариф на электроэнергию действует при условии потребления менее 2 тысяч киловатт-часов в месяц.