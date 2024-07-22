Коммунальные расходы выросли: какая услуга подорожала больше всего

В Украине за этот год стоимость коммуналки значительно выросла. В большей степени, это связано с подорожанием стоимости электроэнергии.

Как выросли тарифы в Украине в 2024 году

В Госстате сообщили об общем приросте тарифов. За год, с мая 2023-го по май 2024-го, средний рост тарифов составил 18,6%.

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Например, стоимость электроэнергии выросла на 63,6%, в то время, как цены на некоторые другие услуги остались на том же уровне.

Итак, кроме электроэнергии, выросли цены на:

услуги по управлению многоквартирными домами - на 9,1%;

содержание и ремонт жилья - на 3,9%;

уборку мусора - на 3,1%.

На что тарифы не изменились? В то же время тарифы на несколько услуг остались без изменений. Это касается водоснабжения, канализации, природного газа, горячей воды и отопления.

На что тарифы могут вырасти уже в скором времени

З 1 августа тарифы на водоснабжение и водоотведение будут такими:

Вода: 22,31 гривны за кубометр.

Канализация: 29,54 гривны за кубометр.

Для потребителей без счетчиков: