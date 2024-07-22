Коммунальные расходы выросли: какая услуга подорожала больше всего
22 июля 2024, 14:48Читати новину українською
Источник:Госстат
В Украине за этот год стоимость коммуналки значительно выросла. В большей степени, это связано с подорожанием стоимости электроэнергии.
Как выросли тарифы в Украине в 2024 году
В Госстате сообщили об общем приросте тарифов. За год, с мая 2023-го по май 2024-го, средний рост тарифов составил 18,6%.
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Например, стоимость электроэнергии выросла на 63,6%, в то время, как цены на некоторые другие услуги остались на том же уровне.
Итак, кроме электроэнергии, выросли цены на:
- услуги по управлению многоквартирными домами - на 9,1%;
- содержание и ремонт жилья - на 3,9%;
- уборку мусора - на 3,1%.
На что тарифы не изменились?В то же время тарифы на несколько услуг остались без изменений. Это касается водоснабжения, канализации, природного газа, горячей воды и отопления.
На что тарифы могут вырасти уже в скором времени
З 1 августа тарифы на водоснабжение и водоотведение будут такими:
- Вода: 22,31 гривны за кубометр.
- Канализация: 29,54 гривны за кубометр.
Для потребителей без счетчиков:
- Вода: 142,78 гривны в месяц с одного человека.
- Канализация: 189,06 гривны в месяц с одного человека.