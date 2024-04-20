Как изменилась средняя пенсия в 2024 году

Несмотря на экономические вызовы, пенсионные выплаты в Украине продолжают расти, особенно благодаря индексации. Вместе с тем, в стране выросла инфляция, что частично нивелирует фактический рост пенсионных выплат.

Как выросла пенсия

В общем, с начала 2024 года средний размер пенсии увеличился на 9,6% и достиг 5 743,27 гривны.

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Увеличение пенсий составило 505,02 гривны, а инфляция с начала года достигла 1,2%. В то же время количество пенсионеров снизилось на 361 832 человека, и теперь выплаты получают 10 154 705 граждан.

минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну ;

; максимальная пенсия в Украине в 2024 году составляет 23 610 гривен.

Что известно об индексации в 2024 году

Нынешняя индексация пенсий в Украине прошла с показателем 7,96%. В результате этого процесса, пенсионные выплаты были проиндексированы для более 10 миллионов человек. В частности:

9,5 миллионов гражданских пенсионеров;

596 тысяч человек из силовых структур;

97,8 тысяч человек, получивших инвалидность или серьезные заболевания из-за аварии на ЧАЭС.

Минимальное увеличение пенсий составило 100 гривен, а максимальное достигло 1500 гривен. Однако некоторые категории пенсионеров не почувствовали на себе индексацию:

Лица, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет;

Лица с большими пенсиями, такие как прокуроры и судьи;

Граждане с пенсиями, размер которых ниже минимально установленного.

! Для тех, чья пенсия была ниже минимум, автоматически начислялась специальная надбавка, что обеспечивала гарантированный минимальный размер. Во время индексации эта надбавка аннулируется, а пенсия увеличивается благодаря индексации до установленного минимума.