Как изменилась средняя пенсия в 2024 году
Источник:ПФУ
Несмотря на экономические вызовы, пенсионные выплаты в Украине продолжают расти, особенно благодаря индексации. Вместе с тем, в стране выросла инфляция, что частично нивелирует фактический рост пенсионных выплат.
Как выросла пенсия
В общем, с начала 2024 года средний размер пенсии увеличился на 9,6% и достиг 5 743,27 гривны.
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Увеличение пенсий составило 505,02 гривны, а инфляция с начала года достигла 1,2%. В то же время количество пенсионеров снизилось на 361 832 человека, и теперь выплаты получают 10 154 705 граждан.
- минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну;
- максимальная пенсия в Украине в 2024 году составляет 23 610 гривен.
Что известно об индексации в 2024 году
Нынешняя индексация пенсий в Украине прошла с показателем 7,96%. В результате этого процесса, пенсионные выплаты были проиндексированы для более 10 миллионов человек. В частности:
- 9,5 миллионов гражданских пенсионеров;
- 596 тысяч человек из силовых структур;
- 97,8 тысяч человек, получивших инвалидность или серьезные заболевания из-за аварии на ЧАЭС.
Минимальное увеличение пенсий составило 100 гривен, а максимальное достигло 1500 гривен. Однако некоторые категории пенсионеров не почувствовали на себе индексацию:
- Лица, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет;
- Лица с большими пенсиями, такие как прокуроры и судьи;
- Граждане с пенсиями, размер которых ниже минимально установленного.