В каких случаях жена может получать пенсию мужа

Жена имеет право получать пенсию мужа при определенных обстоятельствах, в частности в случае потери кормильца. Такая пенсия не всегда выгоднее, впрочем, ее могут оформить нетрудоспособные члены семьи лица.

Пенсия в связи с потерей кормильца

Жена может претендовать на пенсию мужа, если он был основным источником ее дохода. Выплата назначается при условии, что она не имеет возможности самостоятельно себя содержать, говорится на портале Дія.

Читайте также Кто может получить 10 окладов при выходе на пенсию: в ПФУ обнародовали список

Кто еще имеет право на пенсию по потере кормильца:

другой супруг или родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше, если инвалидность установлена до 18 лет;

дети, которые учатся, – до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

другой супруг, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и осуществляют уход за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Размер пенсии

Пенсия по потере кормильца определяется на основе размера пенсионных выплат умершего. Распределение происходит следующим образом: