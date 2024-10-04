Пенсія у зв'язку з втратою годувальника

Дружина може претендувати на пенсію чоловіка, якщо він був основним джерелом її доходу. Виплата призначається за умови, що вона не має можливості самостійно себе утримувати, йдеться на порталі Дія.

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Хто ще має право на пенсію по втраті годувальника:

інший з подружжя або батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років або старші, якщо інвалідність встановлено до 18 років;

діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

діти-сироти – до 23 років;

інший з подружжя, один із батьків, брат, сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Розмір пенсії

Пенсія по втраті годувальника визначається на основі розміру пенсійних виплат померлого. Розподіл відбувається таким чином: