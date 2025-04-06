Как может получать пенсию лицо, которое работало за границей

Украинцы, которые работают за рубежом официально, могут получать страховой стаж, который затем будет влиять на их пенсию. Получить выплаты в таких случаях можно как только от государства, где лицо работало за рубежом, так и частями от Украины и от другой страны.

Могут ли украинцы получать стаж к пенсии за рубежом

Законом Украины предусмотрено, что периоды трудовой деятельности за пределами Украины засчитываются в страховой стаж, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Как рассказал юрист Руслан Кравченко для "РБК-Украина", получить пенсию в Украине в 60-летнем возрасте обязательно нужно иметь 31 год стажа.

То есть если человек работал официально в одной из этих стран, то период работы там ему засчитается. А, например, с Германией, куда от начала великой войны переехало больше всего украинцев, такого договора пока нет. Если человек работал там, стаж работы ему сейчас не засчитается. Это станет возможным после подписания такого договора,

– говорит Кравченко.

Сейчас известно, что выплату пенсии в случае, если человек имеет стаж работы за границей, осуществляют по двум типам – территориальный и пропорциональный:

Территориальный предусматривает, что получать пенсию человек будет от того государства, на территории которого он проживает,

Пропорциональный – часть пенсии человеку оплачивает Украина, а часть – другая страна, где человек работал.

Обратите внимание!,, На сегодня действуют соглашения о страховом стаже между Украиной с Республикой Болгария, Эстонской Республикой, Королевством Испания, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Республикой Польша, Португальской Республикой, Словацкой Республикой, Чешской Республикой, Азербайджанской Республикой, Республикой Молдова и Республикой Грузией и заключенные бывшим СССР с Монгольской Народной Республикой xml-p