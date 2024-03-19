Доллар пересек черту в более 39 гривен: на сколько резко подорожала валюта

Американская валюта в начале недели резко начала дорожать. Таким образом, купить валюту в банках и на черном рынке теперь придется за более 39 гривен. Евро же медленно тянется к отметке в 43 гривны.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 19 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,70 гривны (+20 копеек против 16 марта), а продажа – 39,20 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,20 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем за 42,85 гривны (+20 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,04 гривны (+22 копейки), а продажа – 39,16 гривны (+23 копейки).

(+22 копейки), а продажа – (+23 копейки). Евро покупают за 42,65 гривны (+15 копеек), а продают за 42,85 гривны (+20 копеек).

Курс в обменниках

Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 38,78 гривны (+5 копеек), а продажа – 39,25 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(+5 копеек), а продажа – (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,55 гривны (+3 копейки), а продажа – 42,99 гривны (+9 копеек).

Ситуация на валютном рынке

Банкир Анна Золотько в своем комментарии 24 Каналу рассказала, что рост курса на межбанке на прошлой неделе вызвал почти мгновенную реакцию банков по повышению стоимости доллара при покупке по безналичным каналам.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Ситуативно стоимость наличного доллара даже росла до 39,0 гривен за доллар, хотя в среднем курс не превышал уровня 38,9 гривны за доллар.

Впрочем, курсовые колебания существенного усиления спроса на валюту со стороны населения не вызывали. По словам Золотько, этого не стоит ожидать и на этой неделе. Поэтому, в третью декаду месяца обычно спрос остается умеренным.

По прогнозу банкира, течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте валютного рынка будет колебаться в диапазоне 38,7 – 39,4 гривны за доллар.

Ключевым ориентиром для наличного рынка будут котировки на ВРУ. В этом же сегменте в последнее время наблюдается довольно существенная волатильность: рынок живо реагирует на изменения объемов спроса и предложения,

– добавляет Золотько.

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