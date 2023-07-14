Близок к 37 гривнам: где курс доллар существенно вырос

Доллар медленно тянется при покупке вверх. В обменниках курс валюты составляет 36,9 гривны, в банках – 36,75 гривны, а на черном рынке уже 37,1 гривны. Интересно, что евро тоже перевалило за 41 гривну.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 14 июля июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,75 гривны (-5 копеек против 13 июля), а продажа – 37,35 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,75 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 41,50 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,90 гривны (без изменений), а продажа – 37,27 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(без изменений), а продажа – (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,82 гривны (+2 копейки), а продажа – 41,80 гривны (+26 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,10 гривны (-3 копейки), а продажа – 37,19 гривны (-1 копейка).

(-3 копейки), а продажа – (-1 копейка). Евро покупают по 41,15 гривны (+21 копейка), а продают за 41,35 гривны (+15 копеек).

Курс на следующей неделе: прогноз эксперта

Во время разговора с 24 Каналом Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства "Глобус Банка", прогнозирует, что на следующей неделе существенных изменений по отношению к доллару на рынке не ожидается.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Колебания доллара будут в допустимых пределах – до 37,7 грн. Наличный курс доллара и евро будет находиться в новых пределах допустимых колебаний – 36,7–37,7 гривны за доллар и 40–41 гривен за евро.

Собеседник добавляет, что, кроме этого, разница между покупкой и продажей (спред) сохранится на уровне 0,15 – 0,25 гривны, а текущие курсовые колебания снизятся до 0,1–0,3 гривны.

По всем признакам следующая неделя будет "цементировать" тренд приближения наличного курса к официальному уровню, по крайней мере, ожидается, что межкурсовая разница сократится до 0,5–1,5%.