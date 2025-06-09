Какая пенсия при зарплате 27 000 гривен и 30 годах стажа

Чтобы выйти на заслуженный отдых, лицо должно приобрести достаточно стажа. Для каждого возрастного предела эти минимумы разные.

Какую пенсию имеют люди с 30 годами стажа и зарплатой 27 тысяч гривен

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, пишет 24 Канал.

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Если учитывать, что количество стажа, которое приобрело лицо – 30 лет, то выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году оно не может. Ведь минимум в таком случае составляет – 32 года стажа.

Обратите внимание! В то же время этот гражданин имеет возможность уйти на заслуженный отдых в 63 и 65 лет. Ведь 30 лет приобретенного стажа для этого достаточно.

Если лицо идет на пенсию в 63 года, имеет стаж 30 лет и зарплату 27 тысяч гривен, его пенсия ориентировочно составит – 10,4 тысячи гривен.

В 65 лет, в таком случае, выйти на пенсию выгоднее. Ведь, выплата будет составлять уже примерно – 11,5 тысячи гривен.

Заметьте! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.