Минимальная пенсия в июне: ждать ли пенсионерам изменений

Многих украинцев интересует вопрос, вырастет ли минимальная пенсия в июне. Дело в том, что с начала года размер выплаты уже увеличился, поэтому многие пенсионеры надеются на повторное повышение пенсии.

Какой будет минимальная пенсия в июне

Увеличение минимальной пенсии в июне не предвидится. Дело в том, что размер такой пенсионной выплаты привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. А он устанавливается по состоянию на 1 января текущего года. В 2024 году он составляет 2 361 гривны.

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Однако в результате весенней индексации размер минимальной пенсии вырос на 364 гривны и теперь составляет 2 725 гривен. Такая выплата устанавливается пенсионерам, которые достигли 65-летнего возраста и не успели приобрести достаточный страховой стаж.

Какие минимальные размеры пенсии для других пенсионеров

В то же время с 1 марта в Украине были установлены новые минимальные размеры пенсионных выплат для различных категорий пенсионеров:

для пенсионеров до 70 лет с полным стажем 30/35 лет и для лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа: минимальная пенсия установлена на уровне 2 980 гривен;

для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем 30/35 лет : минимальная пенсия составляет 3 240 гривен;

минимальная пенсия составляет 3 240 гривен; для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и которые имеют страховой стаж 20/25 лет: минимальная пенсия составляет 3 370 гривен;

Пенсионеры без стажа получают государственную временную помощь. Сумма такой выплаты не может превышать 3 028 гривен.