Возрастет ли пенсия у людей с инвалидностью в ноябре

Ухудшение состояния здоровья дает право человеку иметь статус полностью или частично нетрудоспособного. Другими словами, получить определенную группу инвалидности.

Как увеличатся пенсии по инвалидности осенью

Пенсия по инвалидности в ноябре не будет расти. Размер таких выплат будет оставаться без изменений до конца года.

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Как сообщает ПФУ, пенсия по инвалидности в дальнейшем будет зависеть от выплаты по возрасту. Сейчас это соотношение такое:

лица с инвалидностью I группы должны получать 100% пенсии по возрасту,

должны получать 100% пенсии по возрасту, с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту,

– 90% пенсии по возрасту, с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.

В то же время выплаты по инвалидности не могут быть меньше определенных минимумов:

лица с I группой инвалидности должны получать не менее 2 980 гривен.

инвалидности должны получать не менее 2 980 гривен. II и III группы , если лицо не работает – 2 520 гривен.

, если лицо не работает – 2 520 гривен. II и III группы, если гражданин продолжает работать – 2 093 гривен.

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– говорится в сообщении ПФУ.

Напомним! Такая пенсия назначается при условии наличия страхового стажа от 1 до 15 лет. Необходимое количество зависит от возраста, когда лицо приобрело инвалидность.