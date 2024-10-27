Возрастет ли пенсия у людей с инвалидностью в ноябре
Источник:ПФУ
Ухудшение состояния здоровья дает право человеку иметь статус полностью или частично нетрудоспособного. Другими словами, получить определенную группу инвалидности.
Как увеличатся пенсии по инвалидности осенью
Пенсия по инвалидности в ноябре не будет расти. Размер таких выплат будет оставаться без изменений до конца года.
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Как сообщает ПФУ, пенсия по инвалидности в дальнейшем будет зависеть от выплаты по возрасту. Сейчас это соотношение такое:
- лица с инвалидностью I группы должны получать 100% пенсии по возрасту,
- с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту,
- с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.
В то же время выплаты по инвалидности не могут быть меньше определенных минимумов:
- лица с I группой инвалидности должны получать не менее 2 980 гривен.
- II и III группы, если лицо не работает – 2 520 гривен.
- II и III группы, если гражданин продолжает работать – 2 093 гривен.
В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,
– говорится в сообщении ПФУ.
Напомним! Такая пенсия назначается при условии наличия страхового стажа от 1 до 15 лет. Необходимое количество зависит от возраста, когда лицо приобрело инвалидность.