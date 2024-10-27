Як збільшаться пенсії по інвалідності восени
Пенсія по інвалідності у листопаді не зростатиме. Розмір таких виплат залишатиметься без змін до кінця року.
Читайте також Ветерани з інвалідністю можуть отримати виплати від держави: про яку суму йдеться
Як повідомляє ПФУ, пенсія по інвалідності надалі залежатиме від виплати за віком. Зараз це співвідношення таке:
- особи з інвалідністю I групи мають отримувати 100% пенсії за віком,
- з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком,
- з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.
Водночас виплати по інвалідності не можуть бути менше визначених мінімумів:
- особи з I групою інвалідності мають отримувати щонайменше 2 980 гривень.
- II та III групи, якщо особа не працює – 2 520 гривень.
- II та III групи, якщо громадянин продовжує працювати – 2 093 гривень.
До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Нагадаємо! Така пенсія призначається за умови наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Необхідна кількість залежить від віку, коли особа набула інвалідність.