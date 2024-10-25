Хто може отримати допомогу

Право на виплати мають військовослужбовці, яким встановлено інвалідність через участь у заходах з оборони країни, повідомляють у Мінветеранів.

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Ветерани, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, травми або хвороби, пов’язаних із бойовими діями, можуть претендувати на одноразову фінансову допомогу від держави.

Зауважте! Військовослужбовці українських підрозділів, які зазнали інвалідності під час участі в оборонних операціях, також мають право на таку допомогу.

Які розміри виплат

Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня відповідного року для працездатних осіб, і може бути наступним:

400 прожиткових мінімумів – для осіб з інвалідністю I групи;

300 прожиткових мінімумів – для осіб з інвалідністю II групи;

250 прожиткових мінімумів – для осіб з інвалідністю III групи.

Якщо особа, яка отримала інвалідність, має одночасне право на одноразову виплату за цією статтею та іншими законами України, вона може вибрати один із варіантів виплати на власний розсуд.

Як оформити виплату

Особи, які вже скористалися правом на отримання одноразової грошової допомоги згідно з Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", можуть отримати виплату в більшому розмірі, якщо медико-соціальна експертна комісія встановила їм вищу групу інвалідності. При цьому враховується сума, виплачена раніше.

Для оформлення допомоги необхідно подати такі документи:

заяву за формою з додатку 2 до Порядку виплати одноразової грошової допомоги при встановленні інвалідності;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідку медико-соціальної експертної комісії;

посвідчення особи заявника або його представника (у разі подання документів уповноваженою особою) та документ, що підтверджує повноваження представника, оформлений згідно з законодавством;

індивідуальний номер платника податків (крім тих, хто через релігійні переконання не має такого номера та має відповідну відмітку в паспорті).

Зауважте! Якщо деякі з цих документів вже є в міжвідомчій комісії або зберігаються в інформаційно-комунікаційних системах, у заяві достатньо зазначити лише необхідні дані для отримання одноразової допомоги.