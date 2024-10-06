Если кормилец пропал без вести: какую пенсию получает его семья

Нетрудоспособные члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, имеют право на получение пенсии в связи с потерей кормильца. Лица, которые могут претендовать на такую пенсию, должны соответствовать определенным критериям.

Какие условия назначения пенсии по потере кормильца

Перечень лиц, которые могут претендовать на этот вид пенсии, определяется законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает ПФУ.

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Заявление для назначения пенсии и необходимые документы можно подать в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или онлайн через веб-портал электронных услуг Фонда с использованием электронной подписи или через портал "Дія".

Важно! При подаче онлайн к заявлению прилагаются сканированные копии оригиналов документов.

Одним из обязательных документов является выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от количества страхового стажа, который имело лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах.

Обратите внимание! Право на получение этой пенсии возникает через месяц после внесения данных о без вести пропавшем лице в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Какой размер такой пенсии

Размер пенсии в связи с потерей кормильца составляет:

50% пенсии по возрасту умершего кормильца на одного нетрудоспособного члена семьи;

100% пенсии по возрасту на двух и более нетрудоспособных членов семьи, распределенных поровну.

Важно! Поскольку минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 2 361 гривну, пенсия в связи с потерей кормильца должна быть не менее 1 180,50 гривен.