Які умови призначення пенсії по втраті годувальника

Перелік осіб, які можуть претендувати на цей вид пенсії, визначається законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повідомляє ПФУ.

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Заяву для призначення пенсії та необхідні документи можна подати до сервісного центру Пенсійного фонду України або онлайн через вебпортал електронних послуг Фонду з використанням електронного підпису або через портал "Дія".

Важливо! При подачі онлайн до заяви додаються скановані копії оригіналів документів.

Одним з обов'язкових документів є витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від кількості страхового стажу, який мала особа, зникла безвісти за особливих обставин.

Зауважте! Право на отримання цієї пенсії виникає через місяць після внесення даних про безвісти зниклу особу до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Який розмір такої пенсії

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника становить:

50% пенсії за віком померлого годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї;

100% пенсії за віком на двох і більше непрацездатних членів сім'ї, розподілених порівну.

Важливо! Оскільки мінімальна пенсія за віком в Україні становить 2 361 гривню, пенсія у зв'язку з втратою годувальника має бути не менше 1 180,50 гривень.