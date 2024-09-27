При каких условиях переход с одного вида пенсии на другой будет выгоднее

Украинским пенсионерам часто предусмотрено сразу несколько видов пенсии, но выбрать можно только одну. В таком случае украинцы выбирают более выгодную.

Когда стоит переходить с одной пенсии на другую

Известно, что пенсионер имеет право на различные виды пенсии. Это пенсия по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и тому подобное.

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Для того чтобы выбрать выгодный вариант, стоит учесть несколько факторов:

Пенсия по инвалидности II группы назначается в размере 90% пенсии по возрасту. Впрочем, для исчисления такой пенсии по возрасту в страховой стаж засчитывается дополнительный стаж. Речь идет о периоде со дня установления инвалидности до возраста 60 лет.

Обратите внимание! Если инвалидность установлена в молодом возрасте, но продолжительность дополнительного стажа большая, тогда переход на пенсию по возрасту не всегда выгоден.

В то же время для лиц, которые после назначения пенсии по инвалидности продолжали работать, переход на пенсию по возрасту выгоден. Если пенсионер приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, тогда пенсия будет больше.

Обратите внимание! Для исчисления размера выплат в таком случае ПФУ будет учитывать размер средней заработной платы за 3 календарных года, предшествующих году обращения за переходом на пенсию по пенсии по возрасту. Поэтому лицо будет получать уже актуальный размер пенсии.