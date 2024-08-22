Как выросла средняя пенсия в Украине и кто ее получает

В 2024 году пенсии для большинства украинцев выросли благодаря индексации, перерасчетам и различным дополнительным выплатам. Это привело к увеличению средней пенсии в Украине.

Сколько пенсионеры получают сейчас

В Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, и средняя пенсия составляет 5 816,62 гривны.

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В частности, 26,14% пенсионеров получают пенсию менее 3 тысяч гривен. По состоянию на 1 июля другие пенсионеры получают такие выплаты:

17,32% получают от 3 001 до 4 000 гривен (для сравнения, в 2023 году таких было 21,26%);

18,59% получают от 4 001 до 5 000 гривен (в прошлом году эта категория составляла 15,02%);

25,47% получают от 5 001 до 10 000 гривен (в 2023 году таких пенсионеров было 23,24%).

Заметьте! Средняя пенсия для работающих пенсионеров также претерпела изменения и теперь составляет 6 216,20 гривен. В Украине насчитывается 2,7 миллиона работающих пенсионеров.

Где в Украине самые высокие пенсии

Самые высокие пенсии в Украине получают жители Киева. В столице средняя пенсия составляет 7 940 гривен. Значительные выплаты также получают жители других регионов:

В Ровенской области средняя пенсия составляет 7 255 гривен;

В Донецкой области – 7 138 гривен;

В Луганской области – 6 679 гривен;

В Днепропетровской области – 6 402 гривны.

К слову! Стоит отметить, что наименьшие пенсии получают жители Тернопольской области, где средний размер выплат составляет 4 436 гривен. Лишь немного большие пенсии имеют жители Черновицкой области – 4 639 гривен и Закарпатской области – 4 667 гривен.